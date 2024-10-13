13 Ekim 2024, Pazar
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'Diyarbakır anneleri memleketlerine gönderildi' iddiası! DMM'den yalanlama geldi! Acılı aileler sert tepki gösterdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, (DMM) terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren ailelerin memleketlerine gönderildiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Öte yandan nöbet tutan aileler asılsız iddialara sert tepki gösterdi.