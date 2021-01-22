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Diş macunlarındaki gizemli renk kodlarının anlamı ne?
Diş macunlarının üzerinde bazı renkler yer alıyor. Hiç dikkat ettiniz mi? Peki o kodların anlamı ne? İçine katılan kimyasalların derecesini gösterdiği iddia ediliyor, peki gerçekten öyle mi? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Diş macunlarının üzerinde bazı renkler yer alıyor. Hiç dikkat ettiniz mi? Peki o kodların anlamı ne? İçine katılan kimyasalların derecesini gösterdiği iddia ediliyor, peki gerçekten öyle mi? Detaylar haberimizde...
Uzman isim bu konu hakkında "Şehir efsanesi. O renkler makinelere direktif vermek için konulan renkler. renge değil içeriğine bakacağız ürünlerin" ifadelerini kullandı.
Diş macunlarının içerisinde bir çok kimyasal yer alıyor. O kimyasalların başında florür geliyor. Diş macunlarının içerisine temizlik ürünlerinin içerisinde kullanılan bazı kimyasallar da katılıyor.
Uzmanlar etiket okumanın çok önemli olduğuna da vurgu yapıyor.