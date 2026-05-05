Yerli ve milli savunma teknolojileri ilk kez SAHA 2026'da sahnede

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle dikkati çeken MIZRAK akıllı dolanan mühimmat, fuarda görücüye çıkacak. Baykar'ın geliştirdiği K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat da ilk kez SAHA 2026'da sergilenecek. Fuar alanını ziyaret ederek A Haber'e konuşan Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın "Müttefiklerimizin bize vermediği hava savunma füzelerini kendimiz yaptık. Yüzde yüz bütün hedefleri kafasından vurabiliyor." ifadelerini kullandı.