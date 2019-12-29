Dilenirken yakalandı 'Beni bırakın' diye ağladı |Video

Antalya'da yılbaşı öncesi polis ve zabıta ortak dilenci ve seyyar satıcı operasyonu gerçekleştirdi. Açıkta balık satmaya çalışanın balıkları toplatılırken turistlere zorla parfüm satmaya çalışanların parfümlerine de el konuldu. Dilencilik yapan Gökmen O. (75) ise "İmdat, beni bırakın ne olur ben eve gideceğim" diyerek ağladı. Gökmen O., zabıta ekiplerince sakinleştirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü güven timleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi kent merkezinde dilenci ve seyyar satıcılara karşı operasyon düzenledi. Ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda kentin yaya trafiğinin yoğun olduğu 'kapalı yol' olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi ve Muratpaşa Camii tercih edildi.

Özellikle namaz çıkışında cami cemaatinden para dilenenler ve cami önünde tezgah açan seyyar satıcılar ile Kazım Özalp Caddesi'nde turistlere ve vatandaşlara parfüm satmak için ısrarcı davranarak rahatsızlık verenler tek tek yakalandı. Cami önünde bir elinde çanta, diğer eliyle de kucağına aldığı bebeğini tutan 27 yaşındaki Leyla T., zabıta ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kadının çantasından ve üzerinden para çıkmadı.

BALIK TEZGAHINA EL KONULDU

Cami bahçe kapısı önünde köpük kasalar içerisinde sazan balığı satmak isteyen Ali Erik'in sattığı balıklara el konuldu. 4 kasa balık ve bir terazi zabıta aracına yüklenirken, Ali Erik de zabıta karakoluna götürüldü. Ayrıca cami bahçesi etrafında seyyar tezgahlarda bijuteri ürünleri satanların da tezgahları toplatıldı.

ZABITAYI GÖRÜNCE KAÇTI

Kazım Özalp Caddesi'nde turistlere parfüm satmaya çalışan bir kişi ise zabıta ekiplerini görünce kaçtı. Zabıta ekipleri, satıcının kaçarken sokakta bıraktığı tezgahtaki parfümlere el koydu. Ellerinde çantayla turistlere parfüm satmaya çalışan Hüsnü D. (26) ve Devrim D. (32) ise zabıta ekiplerince yakalandı. Çantalardan çıkan 40 parfüme el koyan zabıta ekipleri, Hüsnü ve Devrim D. kardeşleri işlem yapmak üzere zabıta karakoluna götürdü.

Parfümler imha edilmek üzere toplanırken dilencilik yapan Leyla T., parfüm satan Devrim ve Hüsnü D. kardeşlere Kabahatler Kanununa göre 153 TL ceza yazıldı.

'NE OLUR BIRAKIN EVE GİDECEĞİM'

Kazım Özalp Caddesi'nde dilencilik yaparken polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Gökmen O. da zabıta ekiplerince yakalandı. Yakalanınca "İmdat, bırakın beni, ben zaten eve gidecektim. Ne olur yalvarırım bırakın" diyerek ağlayan Gökmen O., kendisine yardım edeceklerini söyleyen zabıta ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Zabıta karakoluna götürülüp üst araması yapılan yaşlı adamın üzerinden para çıkmadı. DHA