01 Kasım 2023, Çarşamba
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a gözaltı!
Lüks yaşantısıyla bir süredir dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla gündemi çalkalamıştı. Her fırsatta zenginliğini gözler önünde yaşayan, 'Enerji' adlı şarkısıyla kendisini kıskandığını iddia ettiği kişilere gönderme yapan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçmişti. Son olarak İstanbul'da Polat çiftine düzenlenen operasyon kapsamında ünlü çift gözaltına alındı. Çiftin ifadesinin ardından ardından basın mensuplarının "Kanıtları yok mu ettiniz?" sorusuna Dilan Polat'ın verdiği yanıt şaşırttı. işte detaylar...