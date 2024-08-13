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Dikkatsizlik kaza getirdi! İstanbul'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa kamyonet çarptı! O anlar kamerada...

Dikkatsizlik kaza getirdi! İstanbul'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa kamyonet çarptı! O anlar kamerada...

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2024 13:22
İstanbul Maltepe'de gerçekleşen kazada vinç taşıyan kamyon yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çarpmayla yola savrulan çocuk aldığı darbe sonrasında ayağa kalkarken o anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...
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