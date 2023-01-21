21 Ocak 2023, Cumartesi
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Devremülk vurgunundan avukat çıktı! Sosyal medyadan pişkin uyarı | Yaşadığı lüks hayat şoke etti
Aydın merkezli 29 ilde jandarmanın düzenlediği devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklanan 30 şüpheliden biri de İzmir Barosu avukatlarından Elif Akar oldu. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tutuklanan Akar'ın, sosyal medyada ve bazı sitelerde 'dolandırılmayın' uyarısı yaptığı, geçen yılda 'Gayrimenkul hukuku' isimli bir kitap yazdığı ortaya çıktı.