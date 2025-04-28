28 Nisan 2025, Pazartesi
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Devralamadığı kıraathaneyi pompalı tüfekle bastı
Eyüpsultan'da iddiaya göre kıraathaneyi kısa süre önce alan sahibi, devir işlemleri sırasında yine kıraathaneyi satın almak isteyen ancak alamayan Ö.A.'nın tehditleri ile karşı karşıya kaldı. Şüpheli Ö.A.'nın kıraathaneyi pompalı tüfekle basarak tehditler savurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.