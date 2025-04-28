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Devralamadığı kıraathaneyi pompalı tüfekle bastı

Devralamadığı kıraathaneyi pompalı tüfekle bastı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 28.04.2025 10:09
Eyüpsultan'da iddiaya göre kıraathaneyi kısa süre önce alan sahibi, devir işlemleri sırasında yine kıraathaneyi satın almak isteyen ancak alamayan Ö.A.'nın tehditleri ile karşı karşıya kaldı. Şüpheli Ö.A.'nın kıraathaneyi pompalı tüfekle basarak tehditler savurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Devralamadığı kıraathaneyi pompalı tüfekle bastı
Devralamadığı kıraathaneyi pompalı tüfekle bastı
Devralamadığı kıraathaneyi pompalı tüfekle bastı
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