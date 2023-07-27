27 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Devlet Su İşleri Hatay'a su götürüyor

Devlet Su İşleri Hatay'a su götürüyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2023 14:07
Deprem sonrası Hatay'daki su sorununu Devlet Su İşleri çözüme kavuşturdu. Barajdaki suyun içme suyu olarak kullanılabilmesi için arıtma tesisi yapıldı. İçme suyu boruları döşenmeye başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esenler’de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Esenler'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
DSİ Hatay’a su götürüyor
DSİ Hatay'a su götürüyor
Tuzla’da kentsel dönüşüm süreci
Tuzla’da kentsel dönüşüm süreci
İBB toplu taşımaya yüzde 57 zam talep etti!
İBB toplu taşımaya yüzde 57 zam talep etti!
Tarihe geçen ameliyat! A Haber oradaydı
Tarihe geçen ameliyat! A Haber oradaydı
Sıcaktan bunalıp klimalı dükkana girdi
Sıcaktan bunalıp klimalı dükkana girdi
O ilimizde kayda geçti! Vatandaşlar besliyor
O ilimizde kayda geçti! Vatandaşlar besliyor
Hurda malzemelerle kamyonet tasarladı
Hurda malzemelerle kamyonet tasarladı
Florida’da okyanus suyu jakuzi kadar sıcak
Florida’da okyanus suyu jakuzi kadar sıcak
Bodrum’da susuz yaz!
Bodrum'da susuz yaz!
Çiftçi şaştı kaldı! Dev etçil...
Çiftçi şaştı kaldı! Dev etçil...
İstanbul bugün serin
İstanbul bugün serin
Daha Fazla Video Göster