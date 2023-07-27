27 Temmuz 2023, Perşembe
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Devlet Su İşleri Hatay'a su götürüyor
Deprem sonrası Hatay'daki su sorununu Devlet Su İşleri çözüme kavuşturdu. Barajdaki suyun içme suyu olarak kullanılabilmesi için arıtma tesisi yapıldı. İçme suyu boruları döşenmeye başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman detayları anlattı.