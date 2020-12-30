Dev köpük dalgası! Kıyıları kapladı halk akın etti

Fransa'nın Batı kıyıları nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu. Fırtınalı havanın etkisiyle bazı kıyılar deniz köpüğüyle kaplandı. Halk bu doğa olayını görüntülemek için sahillere akın etti.

Görüntüler bir film setinden değil. Fransa'nın kıyılarını deniz köpüğü kapladı.

Ülkenin batı kıyılarını vuran Bella Fırtınası nedeniyle organik maddeler denizde köpük dalgası oluşturdu.

Nadir ortaya çıkan bu olayı görüntülemek isteyen halk sahillere koştu.

Öte yandan ülkede şiddetli rüzgarlar sebebiyle binlerce evin elektriği kesildi.