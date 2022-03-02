02 Mart 2022, Çarşamba
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Destan’ın Mei Jin'i Esra Kılıç nereli?
Atv'nin sevilen dizisi Destan'ın güzel oyuncusu Esra Kılıç tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide Çin İmparatoru'nun kızı ve Temur'un karısı Mei Jin'e canlandıran Kılıç, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Çekik gözleriyle gerçek bir Çinliye benzeyen Kılıç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Ünlü oyuncu meğer İstanbulluymuş.