24 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin'in annesi güzelliğiyle herkesi büyüledi! Ebru Şahin'in annesi sosyal medyada gündem oldu!

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin'in annesi güzelliğiyle herkesi büyüledi! Ebru Şahin'in annesi sosyal medyada gündem oldu!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2022 11:07
Ebru Şahin Destan'da canlandırdığı Akkız karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda basketbolcu Cedi Osman'la nikah masasına oturdu. Şimdilerde eşiyle balayında olan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisine hayran bıraktı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaşan Şahin özel hayatıyla yakın takibe alındı. Ebru Şahin'in annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.
Erdoğan’ın cezaevinden çıkışının 23’üncü yılı
Erdoğan’ın cezaevinden çıkışının 23’üncü yılı
Cezaevinden dünya liderliğine
Cezaevinden dünya liderliğine
İhracat için güneşe serildiler
İhracat için güneşe serildiler
Ebru Şahin’in annesi sosyal medyada gündem oldu!
Ebru Şahin'in annesi sosyal medyada gündem oldu!
Safura Gülistan cinayetinde yeni detaylar!
Safura Gülistan cinayetinde yeni detaylar!
Tatil köyü çürümeye terk edildi
Tatil köyü çürümeye terk edildi
“Yedi Güzel Adam”ın son ismine veda
“Yedi Güzel Adam”ın son ismine veda
86 yıllık hasret bir cuma vakti vuslata erdi
86 yıllık hasret bir cuma vakti vuslata erdi
Feci kaza! İşçileri taşıyan minibüse...
Feci kaza! İşçileri taşıyan minibüse...
Adana’da orman yangını
Adana'da orman yangını
Vatandaşlar ölümden döndü
Vatandaşlar ölümden döndü
Kriz geçiren çocuğu böyle kurtardı!
Kriz geçiren çocuğu böyle kurtardı!
Daha Fazla Video Göster