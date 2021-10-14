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Derya Tuna komşusunu tehdit etmişti! Kavga görüntüleri ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 14.10.2021 16:19
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna komşusuyla yüksek ses nedeniyle yeğenini uyaran komşusunu tehdit ettiği iddiasıyla mahkemelik olmuştu. "Kapıda adamlar aileni öldürmek için bekliyor" diyerek tehdit eden Tuna'nın karakola götürülüp ifadesi alınmıştı. Sitede çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. İki taraf birbirini suçlarken kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
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