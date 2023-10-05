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Ders sırasında uyuyan öğrenciye şaka! Numara yapan öğrenci tebessüm ettirdi

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Giriş: 05.10.2023 08:59
Derste uyuyor numarası yapan küçük kız tebessüm ettirdi. Görüntüler İstanbul Sultangazi'de kayda geçti. Öğretmenin kolunu kaldırma şakasıyla uyandırılan küçük kızın komik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Ders anlatan sınıf öğretmeni, öğrencilerinden birisinin başını sıraya koyarak uyuduğunu fark etti. Küçük kızın yanına yaklaşan öğretmen ve sınıf arkadaşları, daha sonra küçük kızın aslında uyumadığını ve numara yaptığını anladı.
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