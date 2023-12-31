Dernek mi, kumarhane mi? Stratejik Kağıt Oyunları Derneği!

Ankara Emniyeti'ne bir ihbar geldi. İhbarı yapan kişi "Kiraya verdiği dairenin kumarhane olarak işletildiğini" söylüyordu. Baskın yapıldı ve mülk sahibi dediklerinde haklı çıktı. Daireyi kumarhaneye çeviren kiracının savunması ilginçti. Suçlamayı reddetti ve burası "Stratejik Düşünebilmeyi Geliştiren Oyunlar Derneği" diyerek bir kılıf uydurdu daha doğrusu uydurduğunu sandı. İcra memurları kapıya dayandığı sırada, ekibimiz de kayıttaydı.

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