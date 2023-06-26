26 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Depremzedeye 338 geçici iş yeri

Depremzedeye 338 geçici iş yeri

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.06.2023 12:00
Deprem bölgesi Malatya'da depremzede esnafa 338 iş yeri teslim edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel o noktadan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremzedeye 338 geçici iş yeri
Depremzedeye 338 geçici iş yeri
Ünlü ekonomist 10 gündür kayıp
Ünlü ekonomist 10 gündür kayıp
Karasu’da şoke eden manzara
Karasu'da şoke eden manzara
Korkutan deprem! Hakkari’de de hissedildi
Korkutan deprem! Hakkari'de de hissedildi
Canlı yayınında sert tepki
Canlı yayınında sert tepki
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Otoyollarda bayram yoğunluğu var mı?
Otoyollarda bayram yoğunluğu var mı?
Ulaşımda rekorlar zamanı!
Ulaşımda rekorlar zamanı!
Hopa’da yüreklerin ağza geldiği anlar!
Hopa'da yüreklerin ağza geldiği anlar!
Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı
Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı
Korkutan patlama! Ekipler olay yerinde
Korkutan patlama! Ekipler olay yerinde
TÜGVA’dan yaz okulu ve doğa kampı
TÜGVA'dan yaz okulu ve doğa kampı
Daha Fazla Video Göster