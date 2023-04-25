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Depremlerin ardından yeniden üretime başladı

A Haber
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Giriş: 25.04.2023 11:47
Kahramanmaraş'taki dondurma sektörü 6 Şubat'taki depremlerin ardından yeniden üretime başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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Depremlerin ardından yeniden üretime başladı
Depremlerin ardından yeniden üretime başladı
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