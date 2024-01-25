25 Ocak 2024, Perşembe
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Depremi anlatırken depreme yakalandı! 6 Şubat depremini anlatırken yeniden aynı korkuyu yaşadı
Asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığı bugünlerde dernek olarak yaptıkları çalışmaları anlatan başkan, 5.2’lik depreme yakalandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken kısa süren sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panikle dışarı kendisini attı. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin yol dönümünün yaklaştığı bugünlerde o süreçte depremzedeler için yaptıkları çalışmaları İHA'ya anlatan Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ve çalışanlar da 5,2'lik depreme röportaj verdiği esnada yakalandılar.
Yaşanan panik kameralara yansırken sonrasında başkan ve çalışanlar bina dışına çıktı.