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Depreme karşı çelik ev! Kırsal yerleşimler için çelik evler nasıl yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 14:03
Afet bölgesinde köylere çelik evler yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kahramanmaraş'tan aktardı.
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