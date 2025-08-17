17 Ağustos 2025, Pazar

Haberler Yaşam Videoları Depremden bugüne neler yapıldı? AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan A Haber'de
Depremden bugüne neler yapıldı? AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan A Haber’de

Depremden bugüne neler yapıldı? AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2025 14:43
Bugün 17 Ağustos Gölcük depreminin 26. yıl dönümü o günden bugüne acılar unutulmadı ama hayatımızda birçok şey değişti. Devlet o günden sonra afetlere karşı yoğun bir çalışma yürüttü. 17 Ağustos'tan bugüne neler yapıldı? Hangi refleksler geliştirildi? AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, A Haber'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
