Depremden bugüne neler yapıldı? AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan A Haber’de

Bugün 17 Ağustos Gölcük depreminin 26. yıl dönümü o günden bugüne acılar unutulmadı ama hayatımızda birçok şey değişti. Devlet o günden sonra afetlere karşı yoğun bir çalışma yürüttü. 17 Ağustos'tan bugüne neler yapıldı? Hangi refleksler geliştirildi? AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, A Haber'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

