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Depremde yıkılma riski bulunan 36 yıllık sitede kentsel dönüşüm

Büyükçekmece’de depremde yıkılma riski bulunan 36 yıllık 11 bloklu sitenin kentsel dönüşüm çalışması, Büyükçekmece Belediyesi’nin katkısıyla başladı.

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