13 Ağustos 2024, Salı
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Depremde hasar alan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede 801 dairenin orta hasarlı olduğu belirlendi. Orta hasarlı dairelerin güçlendirilmesi için verilen süre sona ermesi ile güçlendirme ruhsatı alamayan ve ağır hasara dönen dairelerin yıkımına başlandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde depremde orta hasar gören ve güçlendirme ruhsatı alamadığı için boşaltılan 7 katlı apartman da yıkım kararı verildi. Bölgede önlem alınmasının ardından ekipler, kontrollü yıkım çalışması başlattı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada, apartman bir anda çöktü. Çökmeyle etrafı bir anda toz bulutu kapladı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.