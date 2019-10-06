Depremde bitişik nizam evler yıkılır? Risk nedir? İşte detaylar |Video

İstanbul'da yaşanan 5, 8'lik depremin ardından akıllara pek çok soru geldi. Binamız sağlam mı, değilse ne yapmalıyız? sorusu ilk akla gelen sorulardan bir tanesiydi. Ama bitişik yapılan binalar da bir o kadar akıllara takıldı. Bina sağlam olsa bile yandaki binanın yıkılması diğer binalara nasıl etki eder? Domino taşı etkisi gibi tüm binalar yıkılır mı? İşte en çok merak edilen o sorunun yanıtı...