BİZE ULAŞIN
06.10.2019
Depremde bitişik nizam evler yıkılır? Risk nedir? İşte detaylar |Video
İstanbul'da yaşanan 5, 8'lik depremin ardından akıllara pek çok soru geldi. Binamız sağlam mı, değilse ne yapmalıyız? sorusu ilk akla gelen sorulardan bir tanesiydi. Ama bitişik yapılan binalar da bir o kadar akıllara takıldı. Bina sağlam olsa bile yandaki binanın yıkılması diğer binalara nasıl etki eder? Domino taşı etkisi gibi tüm binalar yıkılır mı? İşte en çok merak edilen o sorunun yanıtı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.