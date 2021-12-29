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Deprem mi oldu? Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde korkutan deprem | Son dakika depremler

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Giriş: 29.12.2021 08:37
Son dakika deprem haberi...  Akdeniz'de Girit Adası açıklarında sabah 08,07'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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