Deprem bölgesinde yüz güldüren hasat! Fay geçmeyen tarlada kavun hasadı

Deprem felaketi bölgedeki köyleri, tarlaları da ikiye ayırdı. Fay hattının geçtiği noktalarda, çiftçinin zararı büyük. Hasar almayan noktalarda ise 'hasat' zamanı. Sabahın erken saatinde başlayan yoğun bir mesai bir emek var. A Haber ekipleri Hatay Kırıkhan'a gitti ve kavun tarlasındaki hasadı yerinde görüntüledi.

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