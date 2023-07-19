19 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Deprem bölgesinde yüz güldüren hasat! Fay geçmeyen tarlada kavun hasadı

Deprem bölgesinde yüz güldüren hasat! Fay geçmeyen tarlada kavun hasadı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2023 09:35
Deprem felaketi bölgedeki köyleri, tarlaları da ikiye ayırdı.  Fay hattının geçtiği noktalarda, çiftçinin zararı büyük. Hasar almayan noktalarda ise 'hasat' zamanı. Sabahın erken saatinde başlayan yoğun bir mesai bir emek var. A Haber ekipleri Hatay Kırıkhan'a gitti ve kavun tarlasındaki hasadı yerinde görüntüledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesinde yüz güldüren hasat!
Deprem bölgesinde yüz güldüren hasat!
Ölümle yan yana yürüyüş
Ölümle yan yana yürüyüş
Çanakkale’deki yangın kontrol altında!
Çanakkale'deki yangın kontrol altında!
Kira anlaşmazlığı can aldı! Katliam...
Kira anlaşmazlığı can aldı! Katliam...
Kalyon Kültür’den yeni sergi
Kalyon Kültür'den yeni sergi
Ünü sınırları aşan şarkı!
Ünü sınırları aşan şarkı!
Aşırı sıcak hayati risk! Kuraklık...
Aşırı sıcak hayati risk! Kuraklık...
Trabzon Şehir Hastanesi yapımı hızla devam...
"Trabzon Şehir Hastanesi yapımı hızla devam..."
Gizli tehlike! Başlat tuşuna basarken dikkat
Gizli tehlike! Başlat tuşuna basarken dikkat
Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı!
Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı!
TIR şarampole yuvarlandı: O anlar kamerada
TIR şarampole yuvarlandı: O anlar kamerada
Sahipsiz eşek trafiği karıştırdı!
Sahipsiz eşek trafiği karıştırdı!
Daha Fazla Video Göster