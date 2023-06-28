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Deprem bölgesinde buruk bayram! Canlı yayında duygulandıran anlar yaşandı

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 09:24
Malatya'da Konteyner Kent'te bayram heyecanı yaşanıyor. A Haber muhabiri Barış Türel oradaki bayram atmosferini anlattı. Canlı yayında duygulandıran anlar yaşandı.
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