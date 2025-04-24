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Deprem anında bebekleri korudu! Kahraman hemşire Ubeydullah Görmez A Haber’de

Deprem anında bebekleri korudu! Kahraman hemşire Ubeydullah Görmez A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 14:04
İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde paniğe neden oldu ama hemşireler kuvözlerdeki bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmadı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu, kahraman hemşire Ubeydullah Görmez'e o anları sordu. Görmez, "Görmek istemediğimiz durumlar. İnsan öncelikle korkuyor. En önemlisi çocukların sağlığı. Yeni doğanların sağlığı. Onlar iyi olsun yeter." dedi. Çam ve Sakura Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit ise "Tüm İstanbul halkına ve çevre illerdeki halkımıza geçmiş olsun. Umarım Allah böyle bir şeyi bir daha göstermez." ifadelerini kullandı.
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Deprem anında bebekleri korudu! Kahraman hemşire Ubeydullah Görmez A Haber’de
Kahraman hemşire A Haber’de
Kahraman hemşire A Haber'de
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