19 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2020 13:13
Beşiktaş'ta yerinden çıkan mazgal demiri seyir halindeki otomobilin yakıt deposunu patlattı. Depodan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda, bir motosiklet sürücüsü ve üç yaya kayarak yere düşerken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Beşiktaş'ta yerinden çıkan mazgal demiri seyir halindeki otomobilin yakıt deposunu patlattı. Depodan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda, bir motosiklet sürücüsü ve üç yaya kayarak yere düşerken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı DEPOYA OK GİBİ SAPLANDI! SÜRÜCÜLER VE YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI

Depoya ok gibi saplandı!
Depoya ok gibi saplandı!
Sağlık çalışanına saldırı! Dehşet anları kamerada
Sağlık çalışanına saldırı! Dehşet anları kamerada
Şehit polis Erkan Gökteke'ye veda
Şehit polis Erkan Gökteke'ye veda
Yatta korona partisi
Yatta "korona" partisi
Kurbanlık yakalama timi
Kurbanlık yakalama timi
Türkiye’nin fahri kültür elçisi “Gli”
Türkiye’nin fahri kültür elçisi “Gli”
Bahçeli'ye Ayasofya yüzüğü
Bahçeli'ye "Ayasofya" yüzüğü
Oyunlarda büyük tehlike!
Oyunlarda büyük tehlike!
İtalya'da vakalar tekrar yükseliyor
İtalya'da vakalar tekrar yükseliyor
Şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı
Şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı
Böyle fare görülmedi!
Böyle fare görülmedi!
Polisin şehit olduğu saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
Polisin şehit olduğu saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster