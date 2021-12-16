16 Aralık 2021, Perşembe
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Denizli'de yola inen kadının çığlıkları, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu
Denizli’de kontrolsüz bir şekilde yola inen ve gelen otobüsü görünce panikleyip ayağını burkan yabancı uyruklu kadının çığlıkları, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Sürücü ve görevli ekiplere zor anlar yaşatarak ortalığa birbirine katan kadının iddialarını, görgü tanıkları yalanladı. Denizli'de kontrolsüz bir şekilde yola inen ve gelen otobüsü görünce panikleyip ayağını burkan yabancı uyruklu kadının çığlıkları, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Sürücü ve görevli ekiplere zor anlar yaşatarak ortalığa birbirine katan kadının iddialarını, görgü tanıkları yalanladı.
Kaza, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Gazi Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesiyle birlikte akşam gezintisine çıkan yabancı uyruklu Sahar Nasırzadedaryoni, bir anlık dikkatsizliği sonucu trafiği kontrol etmeden Gazi Kemal Bulvarı'na adım attı. O anda seyir halinde olan 20 BLD 50 plakalı halk otobüsünün kendisine doğru geldiğini fark eden Sahar Nasırzadedaryoni, geriye dönmek isterken ayağını burkup yere düştü. Kadının yere düştüğünü fark eden otobüs şoförü, aracını durdurarak yaşadığı korkuyla çığlıklar atan kadının yardımına koştu.
Kaza, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Gazi Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesiyle birlikte akşam gezintisine çıkan yabancı uyruklu Sahar Nasırzadedaryoni, bir anlık dikkatsizliği sonucu trafiği kontrol etmeden Gazi Kemal Bulvarı'na adım attı. O anda seyir halinde olan 20 BLD 50 plakalı halk otobüsünün kendisine doğru geldiğini fark eden Sahar Nasırzadedaryoni, geriye dönmek isterken ayağını burkup yere düştü. Kadının yere düştüğünü fark eden otobüs şoförü, aracını durdurarak yaşadığı korkuyla çığlıklar atan kadının yardımına koştu.