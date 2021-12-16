16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Denizli'de yola inen kadının çığlıkları, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu

Denizli'de yola inen kadının çığlıkları, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2021 10:14
Denizli’de kontrolsüz bir şekilde yola inen ve gelen otobüsü görünce panikleyip ayağını burkan yabancı uyruklu kadının çığlıkları, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Sürücü ve görevli ekiplere zor anlar yaşatarak ortalığa birbirine katan kadının iddialarını, görgü tanıkları yalanladı. Denizli'de kontrolsüz bir şekilde yola inen ve gelen otobüsü görünce panikleyip ayağını burkan yabancı uyruklu kadının çığlıkları, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Sürücü ve görevli ekiplere zor anlar yaşatarak ortalığa birbirine katan kadının iddialarını, görgü tanıkları yalanladı.


Kaza, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Gazi Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesiyle birlikte akşam gezintisine çıkan yabancı uyruklu Sahar Nasırzadedaryoni, bir anlık dikkatsizliği sonucu trafiği kontrol etmeden Gazi Kemal Bulvarı'na adım attı. O anda seyir halinde olan 20 BLD 50 plakalı halk otobüsünün kendisine doğru geldiğini fark eden Sahar Nasırzadedaryoni, geriye dönmek isterken ayağını burkup yere düştü. Kadının yere düştüğünü fark eden otobüs şoförü, aracını durdurarak yaşadığı korkuyla çığlıklar atan kadının yardımına koştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ayağını burktu, ’Otobüs ezdi’ deyip ortalığı birbirine kattı
Ayağını burktu, ’Otobüs ezdi’ deyip ortalığı birbirine kattı
Asansör sapığının ifadesi ortaya çıktı!
Asansör sapığının ifadesi ortaya çıktı!
Timsah su aygırı kavgası!
Timsah su aygırı kavgası!
Berkay Ateş’in sevgilisi kim?
Berkay Ateş’in sevgilisi kim?
İBB’deki PKK kadrosu deşifre oluyor
İBB’deki PKK kadrosu deşifre oluyor
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bebeği ağlayınca cansız bedeni bulundu
Bebeği ağlayınca cansız bedeni bulundu
Kontrolden çıkan otomobil denize uçtu
Kontrolden çıkan otomobil denize uçtu
İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
Dev hortum korkuttu! O anlar kamerada
Dev hortum korkuttu! O anlar kamerada
Beylikdüzü’nde akıl almaz kaza; Kamyon devrildi
Beylikdüzü’nde akıl almaz kaza; Kamyon devrildi
Masalsı yolculuk başlıyor!
Masalsı yolculuk başlıyor!
Daha Fazla Video Göster