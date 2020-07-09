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Denizli'de koronavirüsü yenen kardeşler zeybek oynadı

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Giriş: 09.07.2020 16:32
Denizli'de koronavirüsü yenen Himmet Eren Güler (10) ve kardeşi Doğuhan Güler (3), taburcu edilmelerini zeybek oynayarak kutladı.

Denizli'de yaşayan Güler Ailesi'nin, bir süre önce evlerinde misafir ettikleri bir yakınlarında koronavirüs çıktı. Bunun üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne başvuran 5 kişilik Güler Ailesi'ne koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan aile hastanede tedavi altına alındı.

Yoğun tedavinin ardından Güler Ailesi sağlığına kavuştu. Bugün taburcu edilen ailenin en küçük iki üyesi Himmet Eren Güler (10) kardeşi Doğuhan Güler de (3) büyük sevinç yaşadı. Himmet Eren ve Doğuhan taburcu edilmelerini zeybek oynayarak kutladı. Çektikleri videoyu Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'e gönderen Güler Ailesi, sağlık ekiplerine de teşekkür etti.

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk, ?Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 5 kişilik ailemiz çok şükür ki sağlıklarına kavuştu. Bana teşekkür etmek için taburcu edilecekleri haberini alınca bu videoyu göndermişler. İzinleri ile yayınlıyorum. Koronavirüs ile mücadelede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes bu güzel aile gibi şanslı olmayabilir. Lütfen unutmayalım; normal, eski normal değil. Mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymadığımızda her şey için çok geç olabilir. Kaybettiğimiz her can biz sağlık çalışanlarını derinden yaralıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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