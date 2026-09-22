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Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Sedat Savtak ve Emin Olcay ifade verecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Sedat Savtak ve Emin Olcay ifade verecek

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kaşifoğlu" karakterini canlandıran Sedat Savtak ile oyuncu Emin Olcay'ın ifade vereceği öğrenildi. Dosyada ayrıca Enver Altaylı'nın da ifade sürecinin gündemde olduğu belirtilirken, soruşturmada tutuklu sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, soruşturmadaki son gelişmeleri aktardı.

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