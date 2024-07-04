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Denizlerdeki ısınma tehlikeli boyutlara ulaştı! Akdeniz'in deniz suyu alarm veriyor!

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 04.07.2024 14:54
Deniz suyu sıcaklıkları geçen yıldan beri ortalamanın üzerinde seyrediyor. Yüzey suyunun sıcaklığı ortalamanın 3 santigrat derece üzerinde. Gelişmeleri İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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Akdeniz’in deniz suyu alarm veriyor!
Akdeniz'in deniz suyu alarm veriyor!
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