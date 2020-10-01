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Denizde can pazarı! Böyle kurtarıldı

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Giriş: 01.10.2020 16:09
Güncelleme:01.10.2020 16:15
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, cankurtaran ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Kişinin halatla kıyıya çekilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 12.00 sıralarında Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahilinde meydana geldi. Denize giren 60 yaşlarında bir kişinin çırpındığı gören sahildeki cankurtaran, halat bağlı can simidiyle boğulma tehlikesi yaşayan kişinin yanına gitti. Dalgalar arasındaki vatandaşı kıyıya çıkarmakta zorlanan cankurtaranın yardımına, o sırada sahilde bulunan belediye personelleri koştu. Personeller, can simidine bağlı halatı çekerek şahsı ve cankurtaranı dalgaların arasından kıyıya çekti.


Tüm bu anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş da "Allah'ın izniyle kurtuldu inşallah" dedikten sonra kaydı keserek, yardıma koştu.

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