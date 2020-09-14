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Demiryolu inşaatında bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...
Son dakika haberi... İtalya'nın Palermo kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Bölgede yaşayan yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi.
Son dakika haberi... İtalya'nın Palermo kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Bölgede yaşayan yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi.