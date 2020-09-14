14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Demiryolu inşaatında bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...

Demiryolu inşaatında bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2020 08:36
Güncelleme:14.09.2020 08:45
Son dakika haberi... İtalya'nın Palermo kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Bölgede yaşayan yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi.

Son dakika haberi... İtalya'nın Palermo kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Bölgede yaşayan yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi.

Demiryolu inşaatında bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi! 2. Dünya Savaşından kalma... DEMİRYOLU İNŞAATINDA BULUNDU! BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ! 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA...

İnşaat sırasında bulundu! Binlerce kişi...
İnşaat sırasında bulundu! Binlerce kişi...
İstanbul Pendik'te otobüs yan yattı! Yaralılar var
İstanbul Pendik'te otobüs yan yattı! Yaralılar var
10 yıldır Alzheimer hastası eşine bakan Mustafa Amca'nın sözleri milyonları duygulandırdı
10 yıldır Alzheimer hastası eşine bakan Mustafa Amca'nın sözleri milyonları duygulandırdı
Muğla Fethiye'deki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi
Muğla Fethiye'deki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi
Kıyamet gününün provasını yaşadık
"Kıyamet gününün provasını yaşadık"
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı
Çay bahçesinde 2 metrelik yılan...
Çay bahçesinde 2 metrelik yılan...
Gökyüzünde esrarengiz görüntü
Gökyüzünde esrarengiz görüntü
Çöp yığınları vatandaşı bezdirdi
Çöp yığınları vatandaşı bezdirdi
İBB’den Hidiv Kasrı’nda izinsiz kazı
İBB’den Hidiv Kasrı’nda izinsiz kazı
Tunç Soyer’in imar oyunu
Tunç Soyer’in imar oyunu
Yeni kum fırtınası bekleniyor mu?
Yeni kum fırtınası bekleniyor mu?
Daha Fazla Video Göster