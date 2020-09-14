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Demir yolu inşaatında bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...

İtalya'nın Palermo kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Bölgede yaşayan yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 14.09.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 08:57
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Demir yolu inşaatında bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...

İtalya'nın Palermo kentinde demir yolu inşaatı sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu.

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Demir yolu inşaatında bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...

Palermo Limanı ile Pian dell'Aia bölgesi ve yakınlarında yaşayan yaklaşık 7 bin kişi bomba imha operasyonu sırasında zarar görmemeleri için tahliye edildi.

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Demir yolu inşaatında bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...

Yetkililer, bombanın 272 kilogram olduğunu ve bunun 100 kilogramının patlayıcı madde içerdiğini aktardı.

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Demir yolu inşaatında bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...

Yaklaşık 6,5 saat süren imha operasyonu sonrası açıklama yapan Sivil Koruma Departmanı yetkilisi Gianfranco Fontana, bombanın patlaması halinde bölgede büyük bir yıkıma neden olabileceğini ifade etti.

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Demir yolu inşaatında bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...

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