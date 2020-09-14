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14 Eylül 2020, Pazartesi
Haberler Galeri Demir yolu inşaatında bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...
Demir yolu inşaatında bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...
İtalya'nın Palermo kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Bölgede yaşayan yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi.
Giriş Tarihi: 14.09.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 08:57