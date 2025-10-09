09 Ekim 2025, Perşembe

Demir korkuluklara sıkışan inek böyle kurtarıldı
Demir korkuluklara sıkışan inek böyle kurtarıldı

Demir korkuluklara sıkışan inek böyle kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.10.2025 14:29
Bingöl'ün Genç ilçesinde parkın demir korkuluklarına başı sıkışan bir inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
