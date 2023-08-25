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Demet Akalın tekne kazası geçirdi! “Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum”

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Giriş: 25.08.2023 11:17
Ünlü şarkıcı Demet Akalın konser vermek üzere Didim'e gitti. Konser alanına hızlı gitmek ve fanlarıyla görüşmek için su yolunu kullan Akalın ve ekip arkadaşları tekne kazası geçirdi. Saniyeler içinde batan tekneden son anda kurtulan Akalın, "Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum" dedi.
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