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Demet Akalın hamile mi? Demet Akalın'ın göbeğini neden saklamaya çalıştı?

İHA
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Giriş: 16.11.2021 11:59
Sosyal medyada elini karnına koyarak verdiği pozdan sonra hamile olduğuna dair dedikodular çıkan Demet Akalın, katıldığı bir açılışta saklamaya çalıştığı göbeğinin fark edilmesi üzerine, “Bu göbeğime sakın bakma. Kortizon göbeği bu, 2 haftadır serum alıyorum” diyerek, hayranlarının merakını gidermeye çalıştı.
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