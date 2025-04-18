18 Nisan 2025, Cuma
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Define avcılarına jandarmadan suçüstü!
Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekipleri devriye kontrolleri esnasında kaçak kazı yapan şahısları farketti. Ekiplerin baskınında V.K., E.U., R.T. ve K.B. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan 1 adet hilti, 1 adet dedektör, 4 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet çekiç, 1 adet murç ele geçirildi. Şahıslar ekiplerce gözaltına alındı.