18 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Define avcılarına jandarmadan suçüstü!
Define avcılarına jandarmadan suçüstü!

Define avcılarına jandarmadan suçüstü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2025 00:01
Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekipleri devriye kontrolleri esnasında kaçak kazı yapan şahısları farketti. Ekiplerin baskınında V.K., E.U., R.T. ve K.B. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan 1 adet hilti, 1 adet dedektör, 4 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet çekiç, 1 adet murç ele geçirildi. Şahıslar ekiplerce gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Define avcılarına jandarmadan suçüstü!
Define avcılarına jandarmadan suçüstü!
Define avcılarına jandarmadan suçüstü!
Husumetlisini evin bahçesinde vurdu!
Husumetlisini evin bahçesinde vurdu!
LPG istasyonunda facia: Sigara yakarken gaz parladı
LPG istasyonunda facia: Sigara yakarken gaz parladı
Konya’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: Ortaokul öğrencilerine çarptı
Konya'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: Ortaokul öğrencilerine çarptı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki eşsiz sis manzarası!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki eşsiz sis manzarası!
Patron kaçtı personel yağmaladı!
Patron kaçtı personel yağmaladı!
Birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdılar!
Birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdılar!
Doğunun Çukurovası Iğdır’da dağlar Nisan’da beyaza büründü!
Doğunun Çukurovası Iğdır'da dağlar Nisan'da beyaza büründü!
-Bina yıkıldı şoke eden gerçek ortaya çıktı
-Bina yıkıldı şoke eden gerçek ortaya çıktı
Muz bahçesindeki yangın makilik alana sıçradı
Muz bahçesindeki yangın makilik alana sıçradı
Yol kavgasında kendi sopasıyla dayak yedi!
Yol kavgasında kendi sopasıyla dayak yedi!
Saraçhane’de İETT otobüs şoförlerinin eyleminde gergin anlar!
Saraçhane'de İETT otobüs şoförlerinin eyleminde gergin anlar!
Daha Fazla Video Göster