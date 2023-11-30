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Define avcıları sahile indi! Ganimet değil bozuk para buldular

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Giriş: 30.11.2023 15:47
Antalya'da yaşanan şiddetli fırtınanın ardından define avcıları sahile indi. Dedektörle değerli eşya araması yapan defineciler, aradıklarını bulamadı.
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Define avcıları sahile indi
Define avcıları sahile indi
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