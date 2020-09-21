Davetsiz misafir sahayı karıştırdı! Kadın futbolcunun kafasına...

Brezilya'da Rio De Janeiro şehrinde antrenman maçında aniden sahaya bir papağan girdi. Kadın futbolcunun kafasına konan papağan oyunun kısa süre durmasına neden oldu.

Brezilya'da Rio De Janeiro şehrinde antrenman maçında aniden sahaya bir papağan girdi. Kadın futbolcunun kafasına konan papağan oyunun kısa süre durmasına neden oldu.