21 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Davetsiz misafir sahayı karıştırdı! Kadın futbolcunun kafasına...

Davetsiz misafir sahayı karıştırdı! Kadın futbolcunun kafasına...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2020 09:39
Güncelleme:21.09.2020 09:54
Brezilya'da Rio De Janeiro şehrinde antrenman maçında aniden sahaya bir papağan girdi. Kadın futbolcunun kafasına konan papağan oyunun kısa süre durmasına neden oldu. Brezilya'da Rio De Janeiro şehrinde antrenman maçında aniden sahaya bir papağan girdi. Kadın futbolcunun kafasına konan papağan oyunun kısa süre durmasına neden oldu.
Davetsiz misafir sahayı karıştırdı! Kadın futbolcunun kafasına... DAVETSİZ MİSAFİR SAHAYI KARIŞTIRDI! KADIN FUTBOLCUNUN KAFASINA...

Sahayı karıştırdı! Kadın futbolcunun...
Sahayı karıştırdı! Kadın futbolcunun...
Bisikletle otobüse binen kadına saldırı
Bisikletle otobüse binen kadına saldırı
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
Niğde'de deprem! Ürünü bırakarak kaçtı
Niğde'de deprem! Ürünü bırakarak kaçtı
Niğde'de de şiddetli deprem
Niğde'de de şiddetli deprem
İstanbul’da şok baskınlar
İstanbul’da şok baskınlar
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafları! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafları! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme
İzmir'den kötü kokular geliyor!
İzmir'den kötü kokular geliyor!
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Antalya'dan sıcak görüntüler!
Antalya'dan sıcak görüntüler!
Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı
Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı
İki çocuğuyla beraber...
İki çocuğuyla beraber...
Daha Fazla Video Göster