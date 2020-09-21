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Davetsiz misafir sahayı karıştırdı! Kadın futbolcunun kafasına...

Brezilya'da Rio De Janeiro şehrinde antrenman maçında aniden sahaya bir papağan girdi. Kadın futbolcunun kafasına konan papağan oyunun kısa süre durmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 21.09.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 10:00
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Davetsiz misafir sahayı karıştırdı! Kadın futbolcunun kafasına...

Brezilya'da Rio De Janeiro şehrinde antrenman maçında aniden sahaya bir papağan girdi.

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Davetsiz misafir sahayı karıştırdı! Kadın futbolcunun kafasına...

Kadın futbolcunun kafasına konan papağan oyunun kısa süre durmasına neden oldu.

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Davetsiz misafir sahayı karıştırdı! Kadın futbolcunun kafasına...

Geriye bu renkli görüntüler kaldı...

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Davetsiz misafir sahayı karıştırdı! Kadın futbolcunun kafasına...
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Davetsiz misafir sahayı karıştırdı! Kadın futbolcunun kafasına...

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