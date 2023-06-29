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Datça Kargı koyunda orman yangını!

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Giriş: 29.06.2023 19:37
Datça'da orman yangını çıktı. Muğla'nın Datça ilçesinde Kargı koyu etrafında henüz sebebi bilinmeyen orman yangını çıktı. Koyun etrafına yayılarak büyüyen yangının dumanı yazlık yerleşim yerlerine kadar indi. Vatandaşlar yangının görüntülerini cep telefonu kamerası ile kayda alarak paylaştı.
Datça Kargı koyunda orman yangını!
Datça Kargı koyunda orman yangını!
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