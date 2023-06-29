29 Haziran 2023, Perşembe
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Datça Kargı koyunda orman yangını!
Datça'da orman yangını çıktı. Muğla'nın Datça ilçesinde Kargı koyu etrafında henüz sebebi bilinmeyen orman yangını çıktı. Koyun etrafına yayılarak büyüyen yangının dumanı yazlık yerleşim yerlerine kadar indi. Vatandaşlar yangının görüntülerini cep telefonu kamerası ile kayda alarak paylaştı.