D-100'de makas atan otomobil takla attı
D-100’de makas atan otomobil takla attı

D-100'de makas atan otomobil takla attı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 10:27
D-100 Karayolu Bostancı-Kozyatağı istikametinde seyir halindeyken makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 DLL 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan yaralı halde çıkarılan sürücü K.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı yeniden normale döndü.
