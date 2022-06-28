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Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman dizisindeki oynadığı sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı! İzleyenleri duygulandırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2022 15:48
Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğarken, Kuruluş Osman'ın yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın paylaşımı izleyenleri duygulandırdı.
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