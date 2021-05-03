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Cüneyt Arkın 'Yalnız Adam' filminde kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar? | Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde sorulan "Cüneyt Arkın, 'Yalnız Adam' filminde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?" sorusu geceye damgasını vurdu. İşte o anlar...
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde sorulan "Cüneyt Arkın, 'Yalnız Adam' filminde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?" sorusu geceye damgasını vurdu. İşte o anlar...