Çubuk’ta taksi iş yerine girdi

Ankara’nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen ticari taksi cadde üzerindeki lokantaya girdi.

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Edinilen bilgiye, B.D. yönetimindeki ticari taksi sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ahmet Emir Doğanay'a ait lokantaya çarptı.Çarpmanın etkisiyle maddi hasarın oluştuğu kazada lokantada bulunan 2 motosiklette de hasar meydana geldi. Yararlanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücünün 128 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle araç ve iş yerinde hasar meydana geldi.