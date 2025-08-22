22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çorum’da 86 yaşındaki adam kayboldu: Son görüntüleri ortaya çıktı
Çorum’da 86 yaşındaki adam kayboldu: Son görüntüleri ortaya çıktı

Çorum’da 86 yaşındaki adam kayboldu: Son görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2025 01:41
Çorum’un İskilip ilçesinde ekmek almak için evden çıkan 86 yaşındaki Eldivas Babayiğit’ten günlerdir haber alınamıyor. Kaybolmadan önce torununu arayarak “Kayboldum, düştüm, kafam yarıldı, burada öleceğim” diyen yaşlı adam için AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. 115 personelin katılımıyla kadavra köpekleri ve dronlarla sürdürülen çalışmalarda henüz bir ize ulaşılamazken, Babayiğit’in kaybolmadan önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çorum’da 86 yaşındaki adam kayboldu: Son görüntüleri ortaya çıktı
Kocaeli’de traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Kocaeli’de traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Bolu’da 2 yayla evi yangında küle döndü
Bolu’da 2 yayla evi yangında küle döndü
Telde mahsur kalan güvercini böyle kurtardılar
Telde mahsur kalan güvercini böyle kurtardılar
Çorum’da 86 yaşındaki adam kayboldu
Çorum’da 86 yaşındaki adam kayboldu
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı
Sakarya’da otomobil takla attı
Sakarya’da otomobil takla attı
Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi yaralandı
Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi yaralandı
Aksaray’da asansör faciası: 2 ağır yaralı
Aksaray'da asansör faciası: 2 ağır yaralı
Duvarlarından sesler gelen 2 bina boşaltıldı
Duvarlarından sesler gelen 2 bina boşaltıldı
Fatih’te 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Fatih'te 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Eşini hastanede silahla vurarak ağır yaraladı
Eşini hastanede silahla vurarak ağır yaraladı
Ankara’da otomobilden havai fişek ateşlediler!
Ankara’da otomobilden havai fişek ateşlediler!
Daha Fazla Video Göster