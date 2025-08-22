Çorum’da 86 yaşındaki adam kayboldu: Son görüntüleri ortaya çıktı

Çorum’un İskilip ilçesinde ekmek almak için evden çıkan 86 yaşındaki Eldivas Babayiğit’ten günlerdir haber alınamıyor. Kaybolmadan önce torununu arayarak “Kayboldum, düştüm, kafam yarıldı, burada öleceğim” diyen yaşlı adam için AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. 115 personelin katılımıyla kadavra köpekleri ve dronlarla sürdürülen çalışmalarda henüz bir ize ulaşılamazken, Babayiğit’in kaybolmadan önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

