Çoruh Havzası’nda kafes balıkçılığı yükselişte

Barajlar şehri olarak bilinen Artvin, son yıllarda kafes balıkçılığıyla da adından söz ettirmeye başladı. Baraj göllerinde yapılan üretimle öne çıkan kent, Türk somonu üretimiyle hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir merkez haline geldi.

