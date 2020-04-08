Corona virüs nedeniyle kapatılan Kabe'den son görüntüler |Video

Yeni tip koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı görüntülendi. İşte son çekilen görüntüler.

Çin'in Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (COVID-19) dünyanın dört bir yanına yayılması, çok sayıda ülkeyi çeşitli tedbirler almaya itti.

Suudi Arabistan, COVID-19'la mücadele kapsamında, 2 Mart'tan itibaren dünya genelinden umre ziyaretlerini, 20 Mart'tan itibaren de kutsal mekanlar Mekke'deki Harem-i Şerif (Mescid-i Haram) ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye her türlü ziyareti durdurdu.

Alınan kararın ardından, Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor.

Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı boş haliyle görüntülendi. AA